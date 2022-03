J’ai honte d’appartenir à l’espèce humaine devant l’horreur de la guerre en Ukraine et la réplique peureuse de l’Occident. Les sanctions économiques infligées à l’agresseur russe équivalent aux amendes imposées aux automobilistes qui enfreignent le Code de la route. Le Code de la paix ne vaut-il pas plus ?

J’ai honte de vivre sur ce continent où le président des États-Unis, Joe Biden, en annonçant avant le début des hostilités que pas une goutte de sang américain ne serait versée pour l’Ukraine, donnait ainsi le feu vert aux ambitions de Vladimir Poutine. Si Washington a diffusé sans relâche des avertissements apocalyptiques concernant une invasion imminente, Joe Biden a également précisé le 25 février que les Américains ne seraient pas disposés à se battre. Et il a même refusé de participer à un échange qui aurait offert 29 avions de chasse polonais aux Ukrainiens. Qu’ils continuent donc à fuir leur pays par millions et à se battre héroïquement, seuls, avec un armement insuffisant.

J’ai honte, en tant qu’ex-Européen, de la réponse lâche des gouvernants de ce continent directement affecté par la féroce invasion. Six pays ont une frontière commune avec l’Ukraine, tandis que quatre jouxtent la Russie. Tant l’Union européenne que l’OTAN ont calqué leur position sur celle de leur boss américain. Personne n’a osé dire à Poutine : « Gardez vos tanks chez vous, sinon j’interviens. »

J’ai honte d’appartenir à l’espèce humaine comme survivant de la Deuxième Guerre mondiale (44 millions de morts), et plus particulièrement comme survivant de la Shoah (6 millions de morts), qui a cru bêtement que cet infernal massacre signifierait la fin des guerres.

J’ai honte d’appartenir à l’espèce humaine quand elle ne tient pas compte des méfaits actuels et à venir du réchauffement climatique et qu’elle travaille à s’autodétruire en exploitant toujours plus les énergies fossiles. Quand la pollution produite par les riches pays de l’hémisphère nord affecte directement les populations vulnérables de l’hémisphère sud qui en produisent le moins.

Ces désolantes constatations me conduisent tout droit vers l’anarchisme. Première réaction : je ne voterai plus aux élections. En revanche, j’apporte ma contribution, j’ai reçu les trois doses d’un vaccin contre la COVID, je porte le masque et j’utilise les transports collectifs pour me déplacer.