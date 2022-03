J’éprouve un grand sentiment de révolte devant la destruction de l’Ukraine, devant le massacre du peuple ukrainien. Sanctions économiques, mais refus de donner des avions aux Ukrainiens, refus d’un espace d’exclusion aérien, refus de tout ce qui pourrait conduire à un engagement militaire. Tout cela pour éviter une troisième guerre mondiale ou une apocalypse nucléaire. Vraiment ? Quels pays viendraient en soutien à la Russie dans une guerre ? Serait-ce même dans l’intérêt de la Chine ? Quant à l’apocalypse nucléaire, il faudrait que Poutine soit fou pour s’y risquer. Et Poutine n’est pas fou. Il sait pertinemment jusqu’où il peut aller dans son projet de recréer l’Empire russe. Il sait pertinemment que l’Occident n’interviendra pas militairement. Nous éclairons des immeubles en jaune et bleu. Quel appui cela donne aux Ukrainiens ! Et d’ici à ce que les sanctions produisent leurs effets — susciter une révolte des Russes ou un hypothétique coup d’État —, combien d’Ukrainiens seront morts ?

