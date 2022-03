Des soins de santé privatisés

Il ne faut pas être surpris que le ministre de la Santé de la CAQ reprenne l’idée du gouvernement libéral, lequel, en 2006, autorisa le recours à des cliniques privées, payé par l’État, pour diverses interventions dont le délai d’attente s’éternisait : le genou, la cataracte et la hanche.

Le recours au privé, payé par l’État, peut certainement aider à diminuer l’attente pour plus de 150 000 patients qui souffrent encore indûment depuis plusieurs mois, voire des années.

Ce recours au privé doit par contre être encadré. Il ne doit servir que pour les interventions dont les délais d’attente dépassent les bonnes pratiques. Il doit être autorisé pour un certain temps, soit le temps de reprendre le contrôle des listes d’attente. Le ministre doit aussi contrôler le nombre de médecins qui souhaiteraient se désengager pour aller au privé, pendant ce temps. Les normes hospitalières et le régime de plaintes doivent s’appliquer à ces cliniques.

Le recours au privé n’est pas nouveau. Mais l’aide qu’il peut apporter pendant un certain temps ne doit pas nous faire perdre de vue les principes si importants d’accès universel et gratuit au réseau public, promis par nos chartes et nos lois.