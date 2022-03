Quand je vois, dans un appartement tragiquement dévasté par les bombardements, une jeune femme soulever une couverture sale qui recouvre un piano blanc, puis rassembler son courage et entamer brillamment un somptueux morceau de piano en y mettant tout son amour, je me dis : la voilà, la réponse à la guerre.

Demain, cette jeune femme aura peut-être été tuée, mais cette musique céleste résonnera encore et encore pour nous… Et ce jeune soldat qui s’engage librement au combat par amour pour ses sœurs et frères, peut-être lui aussi vit-il les dernières heures de sa vie, mais au moins, il sera mort en donnant sa vie et il aura par son geste agrandi le cœur de l’univers.

Poutine aura-t-il gagné et eux, perdu ? Pour le monde, ils auront sans doute perdu. Mais pour l’univers, ils auront gagné. Car le grand projet de l’univers n’est-il pas, non de gagner ou de perdre une guerre, mais d’aimer au-delà de tout ?