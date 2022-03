Apatride, la culture?

Depuis des jours, notre univers s’avère bicolore. Il se teinte de jaune et de bleu. Phénomène identique pour notre vocabulaire devenu binaire. Deux mots clés le composent désormais, soit Ukraine et Russie. Quant au terme poutine, il n’évoque plus uniquement un mets typique du Québec associé à trois couleurs : le brun de la sauce, l’ocre des frites et le blanc du fromage qui fait couic couic. Dans notre assiette semblent maintenant surgir quelques gouttes vermeilles…

Pour évacuer notre impuissance devant ces images apocalyptiques qui défilent devant nos yeux, pour calmer notre trouble lorsque des témoignages insoutenables pénètrent dans nos oreilles, quoi de mieux que la culture ?

Une tête qui dodeline au rythme de quelques notes de musique. Des pieds qui frétillent comme s’ils allaient se joindre aux pointes qui tourbillonnent sur la scène. Des mirettes qui s’embuent sur des vers aussi délicats que de la porcelaine. Une installation au cœur d’un musée qui provoque une série de points d’exclamation dans notre esprit. Un tableau qui nous envoûte et qu’on n’oubliera jamais.

Lorsque notre être vibre dans des moments pareils, songe-t-on à la nationalité de l’artiste qui nous procure un tel bonheur ? La culture n’est-elle point apatride ? Paix aux artistes russes...