L’argent des oligarques

Que ferons-nous des avoirs gelés des oligarques russes, argent, propriétés, industries, clubs, etc. ? À mon avis, les richesses de ces richissimes barbares, pour qui la gloire est plus importante que la vie, doivent être utilisées pour remettre en état tout ce qui aura été détruit au cours de cette sale guerre. Elles devront servir à reloger les populations qui ont dû s’exiler à la suite du massacre de leurs familles, de leurs demeures, de leurs écoles, de leurs hôpitaux, de leur pays. Elles devront de plus permettre de rembourser les sommes consenties par les pays de l’OTAN pour la défense des opprimés de façon à servir de message à quiconque se cacherait derrière des canons, sacrifiant la jeunesse, l’armant de fusils et la rendant responsable de massacres commandés pour tenter d’avoir le gros bout du bâton.

Nos gouvernements auront-ils ce courage ? Ce ne serait que justice.