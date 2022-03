Lettre à Valérie Plante

Bonjour, Madame la Mairesse,

Je m’adresse à vous et à votre administration pour venir, à mon tour, souscrire à cette idée de rebaptiser « place de l’Ukraine » ce segment de l’avenue du Musée où se trouve actuellement le consulat général de la Fédération de Russie. Cela serait un puissant symbole de solidarité avec ce peuple éprouvé, et de soutien de ses idéaux de liberté et de démocratie. De plus, ainsi pérennisée, cette nouvelle toponymie viendrait inscrire dans la ville une devise cousine : « Je me souviens ». En espérant que vous et les élus saurez donner suite à ce projet que l’on souhaiterait être un baume — si peu que ce soit — sur cette plaie ouverte. Mes meilleures salutations à vous et à votre équipe.