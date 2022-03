Si tu veux la paix… prépare la paix

Tout le monde connaît la célèbre locution latine Si vis pacem, para bellum. Celle-ci n’est peut-être pas aussi juste qu’on le croit. Cette locution n’exclut pas, tout au moins, qu’on doive aussi préparer la paix, et même que cela soit plus utile que de préparer la guerre.

Toute relation saine entre nations est garante de paix. Tout échange culturel ou artistique, toute écoute mutuelle, toute collaboration intellectuelle et scientifique établie de bonne foi est un gage de paix.

En stigmatisant les artistes russes comme on le fait en ce moment partout dans le monde, en annulant des concerts et d’autres manifestations culturelles impliquant des Russes qui disent être pour la paix — et on sait bien qu’ils ne peuvent rien dire de plus que cela —, on ne prépare pas la paix, car on détruit quelque chose de beau et de grand qui résiste par nature à la guerre.

Quelle que soit la manière dont j’examine le problème, je n’arrive pas à trouver juste qu’on punisse des artistes parce que leur pays en a envahi un autre. On le fait par délicatesse envers les victimes et les opprimés, certes, mais cela ne contribue en fait qu’à bâtir une vision manichéenne du monde qui renforce l’esprit de la guerre plutôt que s’y opposer.

Nous nous sentons impuissants devant ce qui se déroule actuellement en Ukraine : empêcher que cette guerre se déroule aussi sur les terrains de l’art et de la culture serait une manière simple et digne de s’opposer à la violence et de s’élever au-dessus d’elle en préservant notre humanité.