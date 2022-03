La guerre a un coût environnemental

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dévoilé cinq jours après le début du conflit en Ukraine, est désespérant.

Il est capital de parler des morts, des blessés, des réfugiés et des souffrances endurées par le peuple ukrainien dans cette guerre sororicide, mais il faudrait aussi parler de ce qu’il en coûtera au chapitre environnemental pour reconstruire les édifices, les infrastructures, etc. Et j’ose à peine imaginer les conséquences d’un bombardement, volontaire ou pas, de l’une des quatre centrales nucléaires du pays (nous avons vu qu’il s’en est fallu de peu pour que la centrale de Zaporijjia soit touchée). Un Tchernobyl bis. […] À quoi bon annexer un pays si toute la planète s’en va à vau-l’eau ?