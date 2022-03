Pour mettre fin à la guerre

Pour paraphraser Saint-Exupéry, la guerre, ce n’est pas la guerre, c’est une maladie. Ainsi apparaît l’agression, non de la Russie, mais de Poutine s’appuyant sur la Russie, contre l’Ukraine. Ce despote oriental semble vouloir faire un désert de sa voisine. Mal lui en prend, puisque le conflit s’enlise.

Il faut à tout prix, dans cette guerre, éviter au président russe de perdre la face. Il ne l’accepterait pas. Ce serait risquer d’entraîner le monde, à tout le moins l’Occident, dans une fuite en avant, dans une logique d’anéantissement. Pour y mettre fin, le président américain, au nom de l’OTAN, doit proposer à la Russie la fin de l’invasion et le retrait immédiat de ses forces d’Ukraine en échange de l’arrêt, non moins immédiat, des sanctions. À mesure que ces dernières prennent de l’ampleur, elles trouvent le chef du Kremlin plus sensible à la négociation. L’Occident ne doit pas répéter l’erreur des accords de Munich en 1938. […]