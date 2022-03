Les ressorts de la guerre

La guerre ne résulte ni de la folie d’un illuminé, ni de la haine des Autres, ni du simple plaisir de tuer. Dans notre monde actuel, elle découle d’un rêve de pouvoir qui s’incarne dans un désir de possession, un désir parfaitement irrationnel qui se réalise par des moyens rationnels.

Depuis la fin proclamée de la « guerre froide » […], on a du mal à comprendre pourquoi l’Occident a continué de cibler militairement la Russie comme l’ennemi public numéro un, non seulement en maintenant l’OTAN, mais en s’acharnant à étendre ses tentacules. […]

De façon étonnante, les calculs politiques de Poutine le psychotique apparaissent plus faciles à décoder que ceux de Bush ou de l’OTAN.

Le mystère tient peut-être au fait que ces derniers reposeraient plutôt sur des calculs économiques et invisibles que sur des calculs politiques et officiels. Quand on se demande qui sont les seuls gagnants de l’expansion de l’OTAN et de l’invasion de l’Irak, tout comme de l’occupation de l’Afghanistan pendant 20 ans, on ne trouve guère que les propriétaires discrets des titres de propriété sur les sociétés privées qui font maintenant les guerres et sur l’industrie de l’armement, une catégorie de biens qui exigent constamment d’êtres « modernisés » ou utilisés. […]