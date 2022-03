La guerre ne fait que des victimes

Il m’est difficile d’écrire sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Devant les terribles images et témoignages venant de l’Ukraine, et devant la répression vécue par les Russes qui s’opposent à la guerre menée par leur pays, on ne peut que ressentir de vives émotions. Or, je ne sais pas si l’émotion est une bonne conseillère lorsqu’il est question d’une réalité aussi grave que la guerre.

L’émotion nous dit : « Allons-y, nous aussi, allons nous battre avec ces Ukrainiens ! […] » Mais est-ce bien cela qu’il faut faire ?

Je cherche à prendre du recul, à voir les choses « autrement » (sans savoir exactement ce que serait cet « autrement »), car j’ai de plus en plus l’impression d’être moi-même prisonnière de la rhétorique guerrière qui s’est installée depuis deux semaines entre la Russie et l’Ukraine et, plus largement, entre la Russie et presque tous les pays du monde.

Lorsqu’un conflit entre deux individus s’envenime, il est bon de s’arrêter un moment pour reprendre son calme. Chacun va dans sa pièce, se change les idées, respire longuement. Et il n’est pas rare que la rage se dissipe d’elle-même, laissant place à un dialogue plus constructif, même s’il est difficile, pavé d’embûches et qu’on n’en connaît pas l’issue.

Quel dommage que les nations ne puissent faire de même… Cette guerre est bien mal engagée et il est visible, d’ores et déjà, qu’elle ne fera que des perdants et des victimes, comme toutes les guerres. Quelques questions restent en suspens : ces perdants et ces victimes, combien seront-ils ? Et dans combien de pays ?