Le spectacle a assez duré

Tous, sauf les Ukrainiens, s’attendaient à un envahissement rapide de la Russie et à un renversement de gouvernement en quelques jours. L’Ukraine serait sacrifiée pour ménager la susceptibilité de Vladimir Poutine.

L’Ukraine ne faisant pas partie de l’OTAN, les pays membres de ce distingué organisme ne pouvaient évidemment pas intervenir militairement, en envoyant des troupes défendre nos voisins et « amis » ukrainiens. La défense de la démocratie en Ukraine face à l’envahisseur russe est une belle cause. Mais certainement pas suffisante pour risquer la vie de nos soldats… D’autant plus que Vladimir Poutine, jouant au fou, a informé le monde qu’il mettait en alerte toutes ses forces militaires de dissuasion — comprendre « nucléaires » — en cas d’intervention directe de tiers pays. Comme si on découvrait récemment l’armement nucléaire de la Russie et le profil prédateur et brutal de son président…

Mais c’était sans compter la bravoure inouïe du peuple ukrainien et de son président, Volodymyr Zelenski. Voilà maintenant plus de douze jours que l’envahisseur s’acharne sur l’Ukraine, et Kiev tient toujours ! Que dire de ces images, instantanées et incessantes de civils ukrainiens, en exode pour les plus chanceux, entassés dans des abris de fortune ou bombardés pour les femmes, les enfants et les malades, et réquisitionnés pour défendre leur patrie, avec les moyens du bord, pour les hommes de 18 à 60 ans.

Ces images commencent à peser lourd, du moins pour certains. Le spectacle est plus long que prévu. Combien de temps accepterons-nous d’assister, impuissants, à ce massacre qui, de toute évidence, s’intensifiera dans les jours et semaines à venir ?

Je ne voudrais pas vivre dans une ancienne colonie de l’URSS, notamment la Moldavie ou un pays balte, même membre de l’OTAN. […]