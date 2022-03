Le tocsin pour l’avenir de la planète

Le dernier rapport du GIEC sonne le tocsin pour l’avenir de notre planète. Il n’y a pas à s’en surprendre. L’avancement des sciences depuis la période industrielle nous a donné les moyens de croître sans limites et surtout sans plan, au gré de la valeur des marchés.

Nous avons élaboré des systèmes complexes et interdépendants dont les ramifications forment désormais un vaste labyrinthe dont personne n’a la clé. Nous pouvons y marcher et continuer à l’étendre, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière pour en sortir.

Les questions à résoudre sont nombreuses et aussi interreliées et difficiles. Elles ont pour nom : surpopulation, aménagement urbain (étalement et transports), décarbonation de l’atmosphère, élimination des déchets, approvisionnement en eau potable, épuisement des terres, agriculture verte, élevage bovin, développement de sources d’énergie propre et renouvelable, réduction du parc automobile et ainsi de suite.

Malheureusement, les bureaux d’ingénieurs ont oublié, année après année, d’inclure le mode d’emploi pour contrer les effets nuisibles de leurs plans sur les populations et leur habitat.

Or, notre habitat conditionne notre mode de vie, la culture et sa pérennité.

Où alors nous diriger dans ce qui ressemble à un sauve-qui-peut ?