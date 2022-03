Poutine et la guerre des mots

Tant avant que pendant l’invasion de l’Ukraine, Poutine a multiplié les déclarations médiatiques pour fournir une justification narrative à ses agissements sauvages. En comparaison avec la cruelle réalité des victimes de la guerre, on pourrait penser que de telles déclarations n’ont qu’une importance symbolique relativement mineure. Mais comme aime le rappeler Yuval Harari, les symboles constituent en fait le ciment sur lequel s’appuient les nations et leurs dirigeants. Il devient dès lors important de retirer à Poutine tout le vernis de légitimité que pourraient revêtir ses déclarations symboliques. Déjà avant l’invasion, en évoquant son intention de libérer les Ukrainiens d’un gouvernement constitué de « drogués et de néonazis », il avait utilisé un langage qu’on imagine plus venir de la bouche d’un préadolescent déséquilibré que de celle d’un prétendu chef d’État. La communauté internationale aurait eu avantage à souligner de telles incohérences avec beaucoup plus d’intransigeance.

Plus récemment, Poutine en a remis en déclarant que les sanctions occidentales équivalaient à une déclaration de guerre. Il convient de rappeler clairement que le fait que la Russie et ses oligarques aient pu profiter sans gêne des avantages du système capitaliste occidental ne repose en fait que sur une sorte d’accord tacite stipulant un respect de certaines règles élémentaires. En jetant ces règles à la poubelle, Poutine s’est disqualifié lui-même de toute participation à ce système : il ne peut avoir en même temps le beurre et l’argent du beurre, et il est le seul responsable de la situation de « rupture de contrat » dans laquelle il s’est placé.

Si l’Occident refuse de s’engager dans une guerre sur le terrain, il doit au moins s’assurer de pouvoir gagner la guerre des mots, et empêcher que la rhétorique infantile Poutine ne lui rapporte un quelconque bénéfice.