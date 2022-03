Le courage de tracer une ligne rouge

Dans le sillage de cette guerre en Ukraine, on évoque souvent les préludes de la Seconde Guerre mondiale, avec l’invasion de l’Autriche puis de la Tchécoslovaquie par Adolf Hitler. Quand la convoitise du Führer se porta ensuite sur la Pologne, alors seulement la France et la Grande-Bretagne réagirent, mollement.

Mais on peut aussi penser à un événement plus récent, dont les plus vieux peuvent se souvenir, la crise des missiles à Cuba (en novembre 1962). Avec la bénédiction de Fidel Castro, les Russes soviétiques voulaient alors installer des missiles à Cuba, menaçant directement les États-Unis à 100 kilomètres de la Floride. Le président d’alors, John F. Kennedy, décida qu’ils avaient franchi la ligne rouge : il annonça que les navires soviétiques allant à Cuba seraient arraisonnés et fouillés par la marine de guerre américaine. En droit international, c’est un casus belli. La tension mondiale fut alors à son comble, et le jeune adolescent que j’étais se souvient des superbombardiers américains B-29, basés à Plattsburgh, qui tournaient 24 heures sur 24 en traversant le ciel de Saint-Jean. Ils étaient en attente de mettre cap au nord pour larguer leurs charges atomiques sur la Russie. Puis les Russes, voyant la détermination américaine, reculèrent.

Donc, il y eut alors un chef d’État qui a tracé une ligne rouge, avec détermination et courage pour faire reculer les agresseurs. Ce genre d’agresseurs ne reculent que devant la force et la détermination, pas devant les bonnes âmes et les pusillanimes. Plus on recule, plus ils avancent.

Ce dont nous avons le plus besoin actuellement se nomme le courage.