La folie d’un homme?

Que d’hypothèses avancées pour tenter d’expliquer rationnellement cette guerre déclarée par Poutine à l’Ukraine ! On s’y perd, tellement elles sont nombreuses ! Je crois que la plus plausible est finalement que le dictateur de Moscou n’a plus toute sa tête, qu’il est dans un autre monde. Car l’intervention russe en Ukraine n’a aucun sens et elle ne reçoit à peu près aucun appui dans la communauté internationale.

Mais que faire devant pareille situation où Poutine brandit même la menace de l’arme nucléaire ? Comment le stopper dans son délire meurtrier ? Combien de morts, de blessés, de destructions et de souffrances faudra-t-il avant la fin de cette horrible tragédie ? Il faut féliciter le président Emmanuel Macron de garder la ligne de communication ouverte en continuant de converser, voire de dialoguer, avec l’homme du Kremlin. Cela pourra peut-être éviter un plus grand bain de sang, Poutine ne se sentant pas complètement isolé, coincé.

Est-ce là de la psychologie « à cinq cennes » ? Je n’en sais rien, mais au moins Emmanuel Macron aura essayé de calmer le jeu, rôle bien difficile et facilement critiquable.

Ces massacres vus en direct à la télé doivent cesser le plus tôt possible. Assez, c’est assez !