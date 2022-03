Je ne sais pas grand-chose de la guerre, sinon que ce n’est pas un jeu de table. Je suis incapable de m’imaginer tenir une arme. C’est encore plus flou de visualiser un contexte qui me rendrait fier et admirable de le faire. Je comprends bien que ceux qui le font pour se défendre et protéger leurs territoires n’ont pas le choix. Honneur, courage, dignité, fierté et admiration sont des mots qui leur sont associés. Néanmoins, il y a aussi des gens qui ont et font le choix de fuir. Ça m’est plus facile de me les représenter. Ce sont mes héros, comme tous les déplacés pour leur survie. J’aimerais, par cette lettre, associer les mots « honneur », « courage », « dignité », « fierté » et « admiration », aussi, à tous ces gens qui quittent leurs territoires et qui chérissent la vie.

