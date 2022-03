Monsieur Boileau, pensez un peu à nous!

Deux années à s’adapter, à faire attention, à modifier nos pratiques, à ajouter à notre quotidien déjà bien chargé une série de tâches liées aux consignes sanitaires. Enseignement à distance, retour en classe, éducation des enfants aux gestes barrières… Deux années de stress, d’accommodements, de soucis, de créativité aussi où l’on réinvente bien des choses… pour se faire dire qu’au retour de la semaine de relâche, les enfants retireront leur masque en classe.

Le risque de contagion serait moindre lorsque les enfants sont assis à leur bureau ? Alors qu’aucune amélioration à la ventilation des classes n’est apportée, alors qu’il fait encore bien froid en mars dans les écoles aux fenêtres ouvertes, alors que nous reviendrons d’une semaine de congé où les contacts auront été multipliés, alors que les hospitalisations se chiffrent à plus de 1400, alors qu’aucune preuve scientifique ne démontre les impacts négatifs du port du masque chez les enfants (« Les masques sont efficaces, disent les experts, pourquoi les retirer maintenant ? » Radio-Canada, 27 février 2022).

D’où vient cette décision ? Pourquoi ne pas attendre quelques semaines ? Pour nous, les enseignantes et enseignants (et tous les intervenants scolaires), cet allègement sera assorti d’une gestion très lourde. L’enfant pourra enlever son masque dans certains contextes, mais dans d’autres contextes, non. C’est donc dire que nous devrons à nouveau former les jeunes à de nouvelles consignes. Les élèves sont maintenant habitués au port du masque. Ils savent porter le masque adéquatement au prix de plusieurs mois d’entraînement et d’encadrement. Cela a nécessité un formidable déploiement d’énergie de la part de tous les acteurs du système scolaire. Changer la donne n’est pas si simple sur le terrain. Surtout si c’est pour imposer à nouveau le port du masque en tout temps dans quelques semaines.

Retirer les masques aux enfants, oui bien sûr, le plus tôt possible. Mais cette décision doit être prise sur des évidences scientifiques. Quand une telle décision entraîne tant de conséquences sur le travail des éducatrices et éducateurs en plus d’augmenter les risques de contagion et de réinfection, le principe de précaution devrait prévaloir. Il me semble que la prévention devrait être un fondement des décisions de la Santé publique. Monsieur Boileau, pouvez-vous nous dire quelles études scientifiques vous encouragent à si peu de prudence ?