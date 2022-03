On peut se demander ce qu’irait faire Jean Charest, ancien ministre de l’Environnement, à la tête du Parti conservateur du Canada, où l’on est même incapable de reconnaître l’existence d’une crise climatique. C’est bien d’aller donner une image de modération et de respectabilité préélectorale à un parti où le quart des électeurs appuient plutôt un candidat populiste, mais comment mater ensuite la partie la plus vocale de sa base, qui s’avère opposée à toute stratégie environnementale et obsédée par la question de l’avortement et le droit aux armes ? À moins d’une scission qui écarterait cette faction encombrante vers un nouveau parti ou celui de Maxime Bernier, M. Charest se lance dans une drôle de galère.

