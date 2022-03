Les lendemains de l’Ukraine

Envahir un pays est une chose. L’occuper en est une autre. Souvenons-nous de l’invasion soviétique de l’Afghanistan. Sur ordre de Leonid Brejnev, l’armée russe avait envahi l’Afghanistan en 1979. Au bout de dix ans, incapables de contrôler le pays soumis à une guérilla interne, les armées russes ont rebroussé chemin. Humiliation. En plus d’affaiblir l’économie de l’URSS, cette guerre avait coûté la vie à des milliers de jeunes hommes et nourri la rancune des familles russes qui avaient vu revenir au pays leurs enfants meurtris, gravement blessés ou simplement dans des « body bags ». Nombreux sont les analystes qui, maintenant, voient cet échec comme étant une des mèches qui ont contribué à allumer la révolte des citoyens de l’empire soviétique contre la dictature communiste qui a mené à la disparition de l’URSS.

À titre de journaliste pour Radio-Canada, de 1986 à 1991, j’ai pu témoigner des espoirs et des angoisses des populations « libérées ». Hongrie, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, ex-Allemagne de l’Est, de Budapest à Samarkand, on saluait l’ouverture des frontières. On souhaitait préserver son identité tout en espérant accéder au mode de vie des autres citoyens de l’Europe démocratique.

Nous sommes nombreux à rager devant notre impuissance à stopper physiquement l’avancée des chars russes. Au lieu de les bombarder, au risque de déclencher une guerre au mépris des lois internationales dont nous nous sommes dotés au lendemain de la guerre 39-45, les pays démocratiques ont lancé une guerre économique pour affaiblir les sources financières de la Russie.

À ce jour, il m’apparaît évident que Vladimir Poutine va répéter l’erreur de Brejnev. À moins qu’un de ses généraux l’en empêche, il occupera l’Ukraine. Par la suite, le peuple ukrainien, soutenu par ses voisins européens, lancera une insurrection, une guerre civile qui risque de durer quelques années. Étouffée par les mesures économiques punitives infligées par de nombreux pays démocratiques, l’économie de la Russie ne pourra pas alimenter longtemps l’occupation de l’Ukraine. De l’intérieur, la colère du peuple russe ne pourra être étouffée aussi facilement que le dictateur le croit. Les élites russes richissimes voudront récupérer leur mode de vie occidentalisé. Poutine sera invité à s’effacer.

Il faudrait toutefois que, sur le chemin de son exil intérieur, on l’empêche d’appuyer sur le bouton qui déclencherait une attaque nucléaire.