Comment freiner Poutine

Si le peuple russe a la lucidité et le courage de sortir dans la rue, de braver les fusils et de dénoncer la folie de son président et de son entourage, il devrait y avoir moyen de convaincre ses armées de renoncer à l’hécatombe et de voir dans leur président un furieux psychopathe qui menace la planète entière pour assouvir son délire de puissance.

Il me semble que les médias sociaux doivent avoir le pouvoir d’assurer la diffusion de ce message à l’intérieur des troupes belligérantes afin qu’il se rende à leurs oreilles et à leur sens de la justice, troupes qui font aussi face à une mort inutile en plus de causer la mort de milliers d’innocents. La propagande a parfois sa raison d’être. Il ne sera pas dit qu’un seul homme aura, une fois de plus, dans sa folie, terrorisé le monde entier.

L’Ukraine est en péril. On ne peut et on ne doit pas l’abandonner. Tous les pays qui en ont les moyens, le Canada compris, doivent se mobiliser pour venir en aide à un pays qui ne demande qu’à vivre en démocratie et dans la liberté.