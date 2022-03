Le coeur de l’Armée rouge

C’est ainsi que s’est effondré le régime des tsars de Russie, il y a un peu plus de cent ans. « La guerre, c’est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas », écrivait Paul Valéry. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, les soldats russes, mal équipés et mal nourris, ne comprenaient plus très bien pourquoi ils devaient massacrer des gens ni pour qui ils s’exposaient à être massacrés. Cela a mené à une désertion massive et à la Révolution russe, qui, peu après, a permis aux bolcheviks de prendre le contrôle du pays. Aujourd’hui, les soldats russes sont mieux traités et mieux équipés que les fantassins du tsar Nicolas II. Mais le soldat n’est pas un robot. Sa motivation et son héroïsme, même dans des situations extrêmes, tiennent beaucoup au fait qu’il a la conviction de servir son pays dans une cause juste et qu’il combat le mal. Le nouveau tsar, Vladimir Poutine, ne semble pas être en mesure de convaincre ses soldats qu’ils servent une noble cause; qu’ils défendent leur pays; qu’ils ont pour mission de sauver le peuple ukrainien des griffes d’un tyran imaginaire. La rébellion et la désertion sont des jeux dangereux, mais c’est pourtant ce qui guette « l’Homme fort du Kremlin ». Non seulement de la part des militaires, mais de son entourage politique. Le dictateur, lorsqu’il ne fait plus peur, il n’est qu’un pantin.

À voir en vidéo