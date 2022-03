Une autre Russie

En août 1968, quand les chars russes ont envahi Prague, supposément pour répondre à l’appel d’un peuple qui voulait être libéré d’un gouvernement socialiste déviant, une blague avait cours : « Mais qu’est-ce qu’ils font ici ? Ils cherchent ceux qui les ont appelés ! » En février 2022, des dizaines de milliers de soldats russes étaient massées avec armes et bagages tout autour de l’Ukraine « pour des exercices militaires », avant de recevoir — surprise ! — l’ordre d’envahir le pays pour le libérer d’une clique de nazis menaçants.

Or, apparemment, des soldats russes capturés ont avoué qu’ils ne savaient pas trop ce qu’ils faisaient là : à l’évidence, l’ennemi prétendu ne représentait aucune menace et le peuple à sauver n’était aucunement opprimé. Alors quoi, tout ce gigantesque et criminel déploiement sert simplement à satisfaire le délire nostalgique d’un petit espion aux grandes ambitions ? M. Poutine veut retrouver la grandeur de la Russie, mais ce faisant, il se trompe peut-être de tradition : la véritable grandeur de la Russie n’est pas celle de Staline, des goulags, du terrorisme d’État, mais plutôt celle des grands musiciens, des grands écrivains, des mathématiciens, de tous ces Prix Nobel en médecine, en physique, en chimie, etc.

La Russie, en plus d’être la gardienne d’un territoire d’une richesse incomparable sur les plans de la nature et de la culture, pourrait tellement briller en contribuant au bien-être de l’humanité et en mettant son énorme capital humain au service des causes les plus pressantes et les plus importantes, comme le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire de tous, la lutte contre la COVID, la connaissance de l’univers.