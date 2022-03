L’ami parti

On dit que Vladimir Poutine est surpris de la cohésion et de l’ampleur de la réaction internationale à l’endroit de son opération d’invasion de l’Ukraine. À un point tel qu’il brandit maintenant la menace nucléaire pour lutter contre ces « sanctions illégitimes » qui surgissent de toutes parts. M. Poutine a assurément raté l’occasion de lancer cette guerre quand il avait un ami à la Maison-Blanche. En effet, Donald Trump aurait sans doute minimisé son impact, voire justifié cette agression non provoquée et tenté de torpiller une riposte unanime de l’Occident. Alors qu’à cette époque, nous craignions plutôt que ce soit ce dernier qui ait le doigt sur le bouton…

