Caricaturistes, unissez-vous!

Il n’y a évidemment rien de drôle dans ce qui se déroule en Ukraine. Je crois par ailleurs que les caricaturistes n’ont pas comme première mission de faire rire, mais bien de faire réfléchir. C’est pourquoi je me suis mis à rêver que les plus grands quotidiens du monde (encore) libre se mettent à publier à la une, chaque jour, une caricature de Poutine. Qui sait si, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, les Russes eux-mêmes ne suggéreraient pas à leur président de quitter la scène, conscients qu’il ne sera ou n’aura été qu’une mauvaise, triste et douloureuse blague dans l’histoire. Les caricaturistes des grands journaux pourront ensuite se tourner vers d’autres chefs d’État ; ils ne manqueront pas de sujets.

