Poutine ou le délire paranoïaque

Bien avisés ceux qui prévoyaient que Vladimir Poutine oserait frapper aux portes de la capitale de l’Ukraine, Kiev. Et maintenant, décidera-t-il d’occuper la totalité du pays ? Et une fois l’Ukraine conquise et sécurisée, va-t-il s’en prendre aux autres nouveaux membres de l’OTAN qui ont une frontière limitrophe avec la Russie, comme la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie ? Des réponses qui sont profondément ancrées dans la tête du dictateur.

Poutine a réécrit la Constitution russe pour pouvoir rester au Kremlin jusqu’en 2036. Le dirigeant de 69 ans a décidé de laisser sa marque dans l’histoire en ramenant l’Ukraine dans le giron russe. Et cela pourrait n’être que la première étape de ses ambitions diaboliques.

À l’interne, des manifestations contre la guerre dans des dizaines de villes russes ont été sévèrement réprimées. Sa répression de l’opposition est de plus en plus brutale. Ses principaux dirigeants ont été emprisonnés après avoir été empoisonnés, comme Alexeï Navalny, ou assassinés à coups de revolver. De surcroît, la démographie déclinante de la Russie hante Poutine. Son économie est en difficulté. La pandémie fait des ravages.

La Chine a refusé de condamner l’invasion. Cette guerre conduira-t-elle à un resserrement des liens entre les deux plus grandes autocraties de la planète ? C’est pour le moins inquiétant ! Si, en représailles aux sanctions, la Russie décidait de cyberattaquer les États-Unis, en causant des dommages massifs aux services financiers, aux communications et aux infrastructures, les États-Unis ne pourraient faire autrement que de riposter, ce qui risquerait de déclencher une cyberguerre.

En termes clairs, jusqu’où ira le délire paranoïaque de Vladimir Poutine ? Bien malin celui qui pourrait le prédire avec certitude…