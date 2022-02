La Russie envahit l’Ukraine.

Quand vous avez grandi en écoutant les récits de vos grands-parents qui ont dû fuir leur maison et combattre contre les Allemands en 39-45, que vous avez entendu parler de la ligne de démarcation en France, difficile à traverser, mais qu’il fallait pourtant franchir à tout prix sans se faire tuer, que vous avez grandi aux sons des chansons des Partigiani et des Alpini, telles que Bella Ciao ou Quel mazzolin di fiori, eh bien, quand vous avez appris cette histoire, chaque nouvelle guerre résonne dans votre tête comme un espoir anéanti. Encore !

Évidemment, il y a de nombreuses instabilités et violences ailleurs, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, sans parler du recul de la démocratie un peu partout. Cependant, voir un pays en envahir un autre par la force, et ce, malgré les pressions internationales, me laisse un goût amer dans la bouche.

Et quand mon fils me dit : « Maman, je ne comprends pas. Ils savent qu’il va y avoir des morts et ils vont tuer, en vrai ? ! », l’amertume vire au découragement. Comment expliquer à un enfant la guerre ? En lui disant que l’être humain est bien complexe, puis en tentant de le rassurer. Mais les mots n’ont que peu de poids face à la réalité abrupte que nous offrons à nos enfants.

Et si cette guerre est dérangeante pour un enfant d’ici, qu’en est-il des enfants qui doivent être évacués avec les femmes ? L’OTAN disait vouloir éviter une escalade à grande échelle des violations des droits de la personne, mais qu’en est-il d’eux ?

On enseigne à nos jeunes l’Histoire. On la leur rappelle pour ne pas reproduire la même chose, mais quand on abandonne l’histoire par la guerre et par de vaines paroles, nous ne sommes que des donneurs de leçons sans vertu.