En voyant les premières images en direct de Kiev ce matin, je n’ai pu m’empêcher de penser à l’occupation que nous avons subie récemment, à Ottawa. Je me suis mis à penser à nos fameux « convois pour la liberté », à tous ces camions qui klaxonnaient en chœur, badigeonnés de « F… Trudeau, F… Legault… le Canada est une dictature ! » Aussi, en voyant tous ces Ukrainiens entassés, fuyant avec leur petite valise et leur animal de compagnie vers la Pologne ou je ne sais où (eux encore moins), je me suis dit que le hasard, finalement, avait bien fait les choses.

Qu’il eût été plutôt gênant de continuer à hurler « Freedom ! » dans le fameux spa qui trônait au milieu de notre capitale assiégée, portée par le rêve (heureusement avorté) de destituer notre gouvernement soi-disant « tyrannique ». Y a des univers parallèles qui ne s’inventent pas.