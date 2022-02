Hommage à Hubert de Ravinel

Hubert de Ravinel a cofondé Les petits frères des pauvres, en 1962, à Montréal. Il sera demeuré un petit frère jusqu’à la toute fin de sa vie.

Sur la devise des Petits frères, « des fleurs avant le pain », Hubert a écrit :

« L’expression “des fleurs avant le pain” a été révolutionnaire au moment de la création du mouvement, parce que ceux auprès de qui Les petits frères se sont engagés, à cette époque, les “vieillards”, étaient les grands oubliés… »

C’est donc armé de ses fleurs et de son indéfectible détermination qu’Hubert s’est joint au mouvement de révolution, de révolution tranquille. Son engagement envers les aînés vulnérables ne s’est jamais démenti. Tout au long de son existence, il aura, à l’instar des premiers petits frères, fait le vœu de consacrer sa vie aux plus pauvres de notre société.

« L’essentiel est que le grain d’amour que nous avons semé germe, lève, devienne blé et nourrisse d’amour ceux à qui il est destiné. » Les paroles d’Armand Marquiset, fondateur des Petits frères en France, sont gravées dans le parcours d’Hubert de Ravinel. Il a été l’un de ces semeurs d’amour. Il aura été le premier au Québec à cultiver ce jardin de fleurs qui, depuis, prolifère dans toutes les régions de notre pays.

Quelque soixante ans plus tard, nous pouvons affirmer que la récolte est grande, voire gigantesque.

Hubert, nous sommes plusieurs générations de petits frères permanents et bénévoles qui te disent merci, un immense merci, de nous avoir permis de vivre les valeurs et les principes de la mission des Petits frères, de les vivre encore aujourd’hui et d’actualiser cette devise « révolutionnaire » « des fleurs avant le pain ».

Combien d’aînés, d’hommes et de femmes, ceux et celles que nous appelons affectueusement nos grands amis, te sont reconnaissants d’avoir eu le bonheur de vivre des liens d’affection privilégiés en faisant partie de la grande famille des Petits frères ?

Nul doute qu’ils étaient nombreux en cette nuit de la Saint-Valentin à former une haie d’honneur, une fleur sur le cœur, pour t’accueillir à leurs côtés dans l’éternité.

Repose en paix, Hubert.