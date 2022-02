Il est consternant de voir à quel point la mémoire de nos voisins du Sud est défaillante. Lorsque le président Biden et son secrétaire d’État clament haut et fort que nul État ne peut s’immiscer dans les décisions d’un autre, qu’une nation peut choisir ses alliances comme elle l’entend, ils font peu de cas des occasions où leur propre pays s’est mêlé des affaires des autres. Washington a-t-il respecté la liberté des Cubains de s’aligner sur l’ancienne URSS ? L’invasion de l’Ukraine par les Russes n’évoque-t-elle pas en mieux organisé l’épisode de la baie des Cochons ? Le renversement de Mohammed Mossadegh, en 1953, en Iran, et le renversement du gouvernement guatémaltèque l’année suivante ne sont-ils pas des violations du droit des nations à se gouverner elles-mêmes ? Et le Chili ? Et l’Irak ? Et que sais-je encore. Wikipédia recense plusieurs dizaines d’interventions militaires américaines exécutées un peu partout dans le monde depuis 150 ans.

Poutine est peut-être mégalomane et déconnecté de la réalité, comme le prétendent plusieurs observateurs, mais si le président américain paraît plus sympathique, c’est peut-être simplement parce que sa propagande est moins brutale, plus subtile. Peut-on pour autant s’y fier aveuglément ?