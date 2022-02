Cette intervention russe en Ukraine pose bien des questions. Une des plus importantes et difficiles me semble être : « Comment traiter avec un dictateur ? » Un dictateur, par essence, ment, bafoue les droits de la personne et reconnaît seulement le rapport de force. C’est évidemment le cas de Poutine.

Que faire, donc, devant cette situation ? Je crois que la réponse est, hélas, fort simple : à la force, il faut opposer la force. Sans l’appui de l’OTAN, l’Ukraine sera vaincue. Et comme elle n’en fait pas partie, son sort est déjà décidé. C’est horriblement triste.

Les démocraties devront tirer les leçons de cet échec. La complaisance et la naïveté ne sont pas de mise lorsqu’on traite avec un dictateur. La force doit toujours être bien présente. Vive l’Ukraine libre, démocratique, et en paix !