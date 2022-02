Ce qui blesse la langue

Quel plaisir ai-je ressenti à la lecture du texte de Patrick Moreau publié dans le Devoir du 5-6 février, « Diviser la population », non seulement pour le fond judicieux et bien argumenté, mais aussi pour la justesse de la langue ! Le texte portait sur le recul d’une mesure projetée par le gouvernement Legault sous prétexte qu’elle « divisait les Québécois ». Mais là n’est pas mon propos. Mon exclamation intérieure de surprise et de contentement est venue du fait que l’auteur, explorant le phénomène de la division, n’a pas employé une seule fois l’anglicisme « polarisation » ou « polariser », ce terme qui impose partout son contresens, se retrouve sur toutes les lèvres et contamine les écrits sans aucune forme de procès.

En effet, si en anglais polarize signifie diviser en deux camps adverses, en français « polariser » signifie se concentrer sur un seul pôle, autrement dit… le contraire ! Car l’un converge et l’autre diverge. Monsieur Moreau a pris soin d’employer les variantes suivantes : cliver, diverger, se confronter, s’affronter, se braquer, auxquelles on pourrait ajouter fractionner, fragmenter, opposer diamétralement ou, pourquoi pas, bipolariser, qui détient l’avantage d’être clair ; et dans la forme substantive : conflits, oppositions, controverse, vocables auxquels pourraient se substituer, selon le contexte : bipartition, scission, fractionnement, disjonction, déliaison, fragmentation, compartimentation, radicalisation, schisme, clivage, dichotomie, antagonisme, rupture, fracture, opposition, durcissement des camps adverses, etc.

Soyons clairs : « polariser » en français s’est calibré sur l’attraction unipolaire, contrairement au glissement de sens vers l’anglais qui se répand aujourd’hui comme une traînée de poudre. Équivalant à « se concentrer en un point », le terme n’est pas pauvre en synonyme : focaliser (l’attention), concentrer (la lumière), réunir (les regards), garder le cap sur (l’essentiel), centraliser (l’opinion), condenser, cristalliser, cibler ou canaliser.

Une telle richesse a-t-elle vraiment besoin d’emprunts ?