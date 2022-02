Le REM de l’Est doit être construit

Je prends les transports en commun depuis près de 20 ans entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville. Via le métro, j’ai vu les wagons bondés, la ligne verte saturée. Via l’autobus 430, un circuit qui emprunte sensiblement le tracé du futur REM de l’Est, j’ai vécu l’abominable congestion routière sur la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque. J’ai essayé de changer mes horaires. J’ai marché le matin vers l’est pour avoir une place assise dans un autobus. J’ai marché le soir vers l’ouest pour la même raison, afin de supporter près de une heure trente de transport : trois heures de transport par jour ! Bref, je suis un utilisateur, loin des chicanes de gouvernance, loin des chicanes de designers et d’architectes.

Le projet actuel n’est pas parfait, mais aucun projet ne le sera jamais. Il y aura toujours quelqu’un pour dire : ça passe trop près de chez moi, ou encore, ça passe trop loin de chez moi.

Mais voilà, après des décennies d’attente, les gens de l’est sont exaspérés. Après des décennies d’annonce de projets qui n’aboutissent pas, les gens de l’est sont exaspérés. Où étaient l’ARTM et la STM depuis 30 ans ? Pourquoi n’avez-vous pas fait vos devoirs plus tôt ? Pourquoi vous réveillez-vous aujourd’hui ? La planète est en feu, mais on veut encore d’autres études ?

Pour les gens de l’est, travailleurs, étudiants et personnes âgées, pouvoir se rendre en 30 minutes au centre-ville, dans les centres hospitaliers, dans les cégeps et les universités, ça n’a pas de prix. Pouvoir rejoindre le REM de l’Ouest et ensuite l’aéroport, la Rive-Sud, etc., ça n’a pas de prix. Pour nous, la longue attente est terminée.

De plus, je suis convaincu que nos talentueux ingénieurs, architectes et designers québécois sauront donner au REM de l’Est une apparence acceptable et régler les principaux irritants.

Souhaitons aussi qu’il soit construit au Québec.