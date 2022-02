Éric Duhaime est un politicien redoutable

Il faudra bien un jour que les journalistes dépassent le stade de simplement vouloir mettre Éric Duhaime en boîte. C’était criant à l’émission Tout le monde en parle, dimanche soir, alors que Guy A. Lepage (qui n’est pas journaliste, mais semblait l’avoir oublié) avait visiblement en tête de cuisiner son invité et d’en faire un bouc émissaire. Tout comme ce le fut la veille, à l’émission Les faits d’abord (première chaîne de Radio-Canada), alors que le très chevronné Alain Gravel, qui semblait à court d’arguments pour venir à bout de son invité, a ressorti un extrait d’entrevue datant de 2014 où Éric Duhaime déblatère sur la communauté noire, dans le but évident de le discréditer. Même Anne-Marie Dussault, de l’émission 24-60, semble tomber dans ce panneau […].

Quoi qu’on pense de ses idées, l’homme est pourtant bien en selle et semble déterminé à prendre son rôle de chef de parti très au sérieux. Loin de se défiler, cet ex-animateur de radio ne nie pas avoir parfois erré (il dit même avoir offert ses excuses après la bévue reprochée par M. Gravel), mais affirme qu’il a maintenant changé de chapeau et évoque même la possibilité de remplacer un jour François Legault. On pourra s’en moquer tant qu’on veut, c’est quand même pour cette raison qu’il a refusé de rencontrer les manifestants à Ottawa, et force est de constater que cette stratégie lui rapporte. Plus fin renard qu’il n’y paraît, cet ex-attaché politique sait peser sur les bons boutons et donner l’impression à un électorat non négligeable, pandémie aidant, d’être enfin écouté et reconnu. Il faudra peut-être finir par l’affronter sur le terrain vaseux du programme qu’il propose, la privatisation du système de santé, pour ne nommer que celle-là, n’étant pas la moindre mesure.