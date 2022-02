Deux poids, deux mesures

2001, Sommet des Amériques de Québec : Des manifestants altermondialistes qui veulent perturber le sommet… et beaucoup de policiers, des hélicoptères, des Flash-ball, des gaz, des arrestations préventives. Il faut absolument démontrer que la police est la plus forte !

2012, Printemps érable, au Québec : Des jeunes aux idées un peu trop progressistes qui protestent contre l’augmentation des frais de scolarité… et toujours beaucoup de policiers, encore des gaz, des souricières, des arrestations massives. Il faut réprimer le mouvement avec force !

2018, manifestation contre le G7 à Québec : Des manifestants un peu trop à gauche et ouvertement pacifiques qui défilent dans la rue… et encore beaucoup de robot cops, des casques, des boucliers, des matraques, des masques à gaz, des fusils à gaz lacrymogène. Il faut les encadrer de près, les intimider et continuer à leur montrer que la police est la plus forte !

2022, blocage de la colline du Parlement à Ottawa : Des manifestants libertariens ouvertement affichés bien à droite, voire à l’extrême droite qui paralysent une ville pendant trois semaines… et la police arrive, calme, sans matraques, sans gaz, sans casques, sans Flash-ball. Il faut attendre, parlementer et menacer un peu, mais pas trop !

Alors, pourquoi la matraque et l’urgence pour les uns, le dialogue et la patience pour les autres ?