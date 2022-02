Mauvaise foi

Alors, certains estiment que le privé (qui choisit ce dont il se mêle et renvoie ses patients vers le système public en cas de complication) serait la solution au délabrement relatif de notre système public ? Rappelons que le privé participe déjà à hauteur de 30 % au système de santé. Tant que les caractéristiques actuelles du système n’auront pas sérieusement été modifiées — hospitalocentrisme, médecins généralistes confinés aux actes de base et en perte de savoir-faire, timide délégation d’actes, CLSC éviscérés, déséquilibre dans les conditions de travail, surdiagnostic rendu possible par l’imagerie médicale et dépistage non raisonné, etc. —, nous n’arriverons à rien. Dans cet immobilisme réside la force des tenants du marché en santé ! J’attends donc avec prudence et sans espoirs démesurés la « refondation » du système.

