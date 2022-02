Autre temps, autre cause

J’ai eu mes vaccins à l’école élémentaire. J’ai des vaccins antigrippaux depuis 12 ans. J’ai des vaccins pour voyager aux tropiques. J’ai récemment eu trois vaccins anti-COVID et j’ai des autotests chez moi. Et tout ça presque gratuitement. Parfois, j’en ai marre de toutes ces mesures, mais à aucun moment, je n’ai pensé avoir été brimé dans ma liberté. Je participe à un effort collectif pour lutter contre une pandémie.

Dans les années 1970, 1980, 1990, 2000 et 2010, j’ai manifesté pour des causes auxquelles je croyais. Durant toutes ces années, alors que j’exprimais mon opinion sur la place publique, j’ai été critique du travail des policiers.

Je viens de passer trois jours à regarder le spectacle d’Ottawa. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut à ce point s’obstiner à nuire à autant de gens en galvaudant le mot liberté.

Je me suis surpris à être entièrement du côté des policiers. Je les félicite et les remercie pour leur travail et leur retenue.