Un grand cinéaste

Danic Champoux, mort ? C’est une tragédie. Pour le cinéma, pour lui-même et pour ceux qui l’aimaient : quatre enfants et une amoureuse, des amis, des proches, sa mère… On comprend entre les lignes que la toxicomanie a causé sa mort. C’est qu’il a été victime, probablement, de sa grande sensibilité. On peut seulement imaginer ce qu’ont dû être ses dernières années, ses derniers mois.

Je suis déchirée par le sentiment d’impuissance qui m’habite à présent et qui a sans doute habité bien des gens qui ont voulu l’aider, sans parler de lui-même. Les films de Danic Champoux resteront auprès de moi pour toujours, foudroyants de vérité, de sincérité, de sensibilité et d’intelligence. Puissent d’autres Québécois les découvrir à présent afin d’honorer cet homme qui aurait dû vivre et créer encore longtemps.