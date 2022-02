Passe-droit vaccinal

Si l’imposition tardive du passeport vaccinal dans les commerces à grande surface relevait d’un réflexe vexatoire à l’endroit des non-vaccinés, son exigence dans les bars, restaurants et gymnases relevait d’une attitude sanitaire : minimiser les contaminations. En effet, dans ces endroits où l’on séjourne et l’on souffle sans masque, savoir que nos voisins présentaient moins de risques pour nous était rassurant. Même chose aux spectacles ; le masque pouvait être mal porté, au moins on savait que son porteur était vacciné. Mais au 14 mars, le passeport vaccinal tombera et les non-vaccinés retourneront en ces lieux. Ce revirement subit fera croire à plusieurs que la pandémie est terminée et qu’ils peuvent relâcher toute précaution sanitaire. On nous dit que chacun devra désormais choisir ses risques. Il y a celui, bien réel, que les vaccinés préfèrent alors rester chez eux, comme le faisaient des non-fumeurs avec les bars et certains restos autrefois.

