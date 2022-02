Qui pour s’opposer à Donald Trump ?

Le Parti démocrate américain réussira-t-il, avant le prochain scrutin présidentiel de 2024, à trouver un chef gagnant pour le représenter, ou la popularité du républicain Donald Trump est-elle irréversible ? L’emprise de ce dernier sur son parti est manifeste. Au vu des présumés millions de dollars qui lui viennent de ses supporters, il ne semble pas devoir connaître d’opposition à sa candidature à la présidence, si ce n’est celle de l’ancien vice-président Mike Pence, ou de la modérée Nikki Haley, et ce, au moment où les primaires en vue des élections de mi-mandat se mettent en branle. Si les jeux sont faits de la sorte, on se rapproche du candidat unique, puis du parti unique, avec une dictature possible à l’avenant.

Il ne faut pas sous-estimer les conséquences d’un éventuel retour à la présidence de Donald Trump. Ce dernier carbure à la fiction, au déni de réalité, confondant vérité et mensonge et réussissant à entretenir la confusion dans l’esprit de ses partisans dopés au great again — nostalgie d’un impérialisme arrogant. […] Le retour d’un président opposant un déni au système démocratique est gros de menace. Sans parler de son instabilité psychologique, dangereuse pour la paix, s’agissant du leadership d’un pays qui accepte mal de voir s’effriter sa suprématie mondiale. Avec la Chine, le président Biden pratique au moins la gestion de risques.

Le Parti démocrate, et la démocratie tout court, opposent un fragile rempart au délire et à la violence. Une victoire de la formation républicaine signifierait pour la démocratie américaine un autre arrêt sur image. […] L’obscurité du fanatisme remplacerait le flambeau de la démocratie — ce qui ne résulterait en l’avantage de personne.