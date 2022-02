Le dilemme du gaz canadien

Le pétrole a repris de la valeur en raison d’une baisse de l’offre mondiale résultant d’une stratégie commerciale amorcée par l’Arabie saoudite. L’Alberta en profite, et le gouvernement canadien est tenté de regarnir les coffres de l’État en favorisant la poursuite de l’exploration de nouveaux gisements, cette fois au large de Terre-Neuve.

Il en va de même pour le gaz naturel, dont le prix a bondi dernièrement à cause des tensions géopolitiques autour de l’Ukraine. Sous la pression des États-Unis, l’Allemagne, pilier industriel de l’Europe, pourrait devoir renoncer au gaz russe, alors qu’elle veut abandonner le nucléaire et cherche à se libérer du charbon. L’industrie des hydrocarbures canadienne souhaite donc expédier son gaz liquéfié non seulement à partir de la Colombie-Britannique, mais aussi de la Nouvelle-Écosse, grâce à la construction d’un nouveau tronçon du gazoduc national qui traverserait le sud du Québec.

Or, si détestable que soit le régime de Poutine, son gaz naturel représente un moindre mal sur le plan environnemental par rapport à celui de l’Amérique. On a tendance à l’oublier un peu vite pour des raisons évidemment économiques.

Le gaz de l’Ouest canadien, contrairement au gaz russe conventionnel, est obtenu en quasi-totalité par fracturation hydraulique, un procédé qui augmente considérablement sa nocivité en matière de GES, en plus de ravager les sols et de contaminer les nappes phréatiques. Ses effets délétères sont similaires à ceux du gaz de schiste des États-Unis.

Prétendre que le Canada serait un fournisseur de gaz naturel plus écologique grâce à l’apport de l’électricité de BC Hydro pour sa liquéfaction relève de l’écoblanchiment. […]

Comme les experts du climat prônent l’abandon des énergies fossiles pour accélérer la décarbonisation et que le Canada accuse déjà un retard dans l’atteinte de ses objectifs en la matière, Justin Trudeau et son ministre de l’environnement font face à un dilemme d’une ampleur sans précédent.