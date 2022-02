La maison La Fontaine en musée virtuel des arts décoratifs

Merci de nous avoir montré le résultat de la très belle rénovation extérieure de la maison Louis-Hippolyte La Fontaine. Les tours qu’elle laisse derrière elle en augmentent encore plus le charme dans cet espace de modernité.

On apprend dans votre article que le ministère de la Culture et des Communications a un droit de préemption pour l’acquisition de ce site patrimonial. C’est une occasion à ne pas rater. Pour que la population québécoise puisse en profiter, pourquoi ne pas y installer un musée virtuel des arts décoratifs, c’est-à-dire des décors qui pourraient changer pour montrer différents styles avec des expositions temporaires de mobilier et d’objets qui nous plongeraient dans un autre monde et un autre temps ?

Ce lieu unique serait aussi fantastique pour le tournage de films. Allez, Madame Roy, un peu d’imagination pour nous conserver l’accès à ce très beau monument.