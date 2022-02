Les Québécois et les Canadiens sont déjà divisés, monsieur Legault

Vraiment, entendre notre premier ministre du Québec dire que nous n’avons pas besoin de la Loi sur les mesures d’urgence et d’ajouter que cela ne fera que diviser les Québécois…. me sidère. Sur quelle planète monsieur Legault vit-il ?

Il y a longtemps que les réseaux sociaux se sont occupés de diviser les gens. Nous récoltons malheureusement les résultats d’un système d’éducation incapable de développer chez les jeunes un sens critique. Loin de moi l’idée de tout mettre sur la faute de l’Éducation. Les parents et la société en général ont leur part de responsabilité. Il n’en demeure pas moins que les gens n’ont plus besoin maintenant de connaître les faits. Ils croient leurs amis des réseaux sociaux qui leur divulguent les bonnes nouvelles et ils courent manifester pour une supposée cause juste.

Bref, tout cela pour rappeler à monsieur Legault qu’il est trop tard et que les Québécois et les Canadiens sont divisés et bien campés sur leurs positions respectives et ce n’est pas la Loi sur les mesures d’urgence annoncée par monsieur Trudeau qui va changer les choses.