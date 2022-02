Des lendemains qui déchantent

Au moment où nous nous apprêtons à entrer dans la post-pandémie (et plusieurs croient que nous y sommes déjà !), l’avenir de la Terre apparaît encore plus inquiétant que jamais.

L’immense contamination en cinq vagues tsunamiques nous a laissés espérer que notre développement et notre modernisation pourraient être à l’avenir plus respectueux de la vie humaine et de l’ensemble vital de la planète. Les sacrifices de la pandémie nous avaient laissés rêver qu’une nouvelle contagion de solidarité pourrait nous faire évoluer hors de cette idée du chemin égoïste et solitaire du chacun pour soi. Mais quand on voit la brutalité et la mesquinerie émerger sans complexe au nom de la liberté et s’afficher comme des pustules sur un corps malade, on déchante. Nous avions hâte de voir se transformer tout ce qui était prêt à changer pour progresser plus rapidement et amorcer une désescalade des changements climatiques. Nous avons cru naïvement qu’il y aurait une plus grande cohésion sociale. À voir les quartiers résidentiels des villes se faire assiéger à coups de klaxon et d’interférences (jusqu’à empêcher les ambulances de passer), à voir à l’étranger l’autocrate belliqueux Poutine avancer ses chars pour menacer une population, ou encore le dictateur Xi Jinping étouffer la démocratie à Taïwan, on finit par être profondément désillusionné. L’avancée de ces « convois de la liberté » ressemble surtout à une politique d’appropriation du territoire et de la vie de l’autre, une politique d’au plus fort la poche. Pour le moment, les lendemains ne chantent pas très fort. L’humanité a pourtant en ce moment une chance rare et unique de réfléchir à son destin commun. Il est clair qu’elle doit aller plus loin dans la solidarité.