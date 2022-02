REM de l’Est: circulation et accessibilité

Prenons le circuit routier de l’extrême est de Pointe-aux-Trembles au centre-ville et arrêtons-nous à l’accès de l’autoroute 25. Vers l’ouest le matin et vers l’est en fin de journée, les rues Notre-Dame et Sherbrooke présentent des engorgements de circulation au quotidien, du lundi au vendredi. Nous en sommes à préparer un avenir où l’automobile devra être moins présente et où les moteurs seront majoritairement électriques. Alors forcément, il faut mettre en place un système de transport collectif qui répond aux besoins de la population du secteur tout en permettant le développement des quartiers qu’il comprend. La question du transit d’un réseau à l’autre n’est pas qu’un simple concept. Il implique du temps de déplacement supplémentaire pour les usagers qui sont parents, avec les exigences d’horaire que nous connaissons.

Il ne faudrait pas en rajouter en favorisant la densification aux abords des stations, ni éloigner les stationnements incitatifs en offrant une navette vers le REM. C’est ce qui s’est pris comme décision pour la portion ouest du projet. La Caisse et CDPQ Infra ont un processus pour maximiser la valeur foncière aux abords des futures stations qui, en lui-même, va à l’encontre d’une accessibilité et d’une convivialité d’utilisation respectueuses du quotidien des clientèles visées.

Les organisations responsables du dossier ont sur leur table de travail beaucoup plus que de simples questions d’intégration. La STM et l’ARTM doivent aussi s’assurer que le développement du REM de l’Est favorise l’accroissement du bassin d’usagers, et non l’augmentation des taxes foncières comme dans les autres zones d’implantation.

Le gros problème, c’est qu’à ce jour, CDPQ Infra n’a pas démontré sa sensibilité aux enjeux urbains de réduction de l’automobile et se présente plus comme un accélérateur de construction immobilière. Le tollé actuel entourant le nombre prévisible d’usagers, tant pour le REM que la ligne verte de la STM, n’est donc pas surprenant avec un partenaire tel que CDPQ Infra.