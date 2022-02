Jean-Claude Corbeil, ce grand maître

Jean-Claude Corbeil est disparu, et son départ, qui laisse un grand vide, est regretté par beaucoup. Plusieurs déjà ont souligné ses mérites dans son action publique : participation étroite et suivie à la formulation des lois linguistiques depuis les années 1970, direction de l’OQLF, diverses représentations locales et internationales, sans compter la rédaction du Dictionnaire visuel.

Je voudrais pour ma part souligner ses réalisations plus « privées » comme professeur d’université, dans son enseignement et sa direction d’étudiants. J’ai fait sa connaissance alors qu’il donnait un séminaire de maîtrise, et j’ai tout de suite été ébloui comme on peut l’être à cet âge par la largeur de vue et la profondeur de ses conceptions de la langue, ainsi que par son ardeur indéfectible à défendre non seulement les variétés du français québécois, mais aussi le statut sociopolitique de ceux qui les parlent. J’ai vite vu en lui mon maître principal.

Il a accepté de diriger mes travaux sur la description phonologique du français populaire de Montréal . Cela voulait dire pour lui : tout lire dans le fin détail et critiquer, proposer des pistes de recherche et des compléments, m’encourager à continuer jusqu’au bout du programme. Sa rigueur intellectuelle l’a même poussé à faire vérifier par le Bureau de la statistique de l’université la validité de mon échantillon et à rédiger une lettre de présentation officielle à l’attention de mes sujets potentiels. Au besoin, il a même défendu mon travail contre des objections mal fondées de certains de ses collègues. Et il ne faut pas douter une seconde qu’il a fait la même chose pour plusieurs autres apprentis linguistes. Pour toutes ces raisons, j’aime depuis ce temps l’appeler par-devers moi et devant mes collègues et amis « mon directeur de maîtrise préféré ».

Encore récemment, j’ai recouru à son influence pour faire accepter, par l’équipe directrice du dictionnaire Usito, de l’Université de Sherbrooke, un peu trop prudente sur cette question, une innovation nécessaire dans le système de transcription phonétique, dont j’avais la responsabilité. Mais quelles que soient les circonstances, le revoir à plusieurs occasions au cours des années aura toujours été un plaisir renouvelé.

Pour ta loyauté et ta fidélité constantes à tes idéaux et à tes convictions, mais aussi tout simplement à tes semblables, Jean-Claude Corbeil, je te salue bien bas.