Une solution au REM de l’Est

À la suite des avis pertinents, cette semaine, de l’ARTM et de la STM, c’est à se demander si le REM de l’Est verra le jour. Pourquoi ne pas remplacer le REM de l’Est par le prolongement de la ligne verte du métro de Montréal de 9,1 km et cinq stations jusqu’à la gare Pointe-aux-Trembles ? De plus, la dernière station de la ligne bleue à l’Est pourrait être, au lieu de la station Anjou prévue, la station Versailles dotée d’une correspondance avec la ligne verte. Quant à la question de la baisse prévue de l’achalandage pour le train de Mascouche, elle pourrait être résolue par le remplacement du train par un service à grande fréquence par autobus entre Mascouche et la future station de métro Pointe-aux-Trembles, en utilisant l’actuel tracé du train comme voie réservée sur une bonne partie du trajet. Ce serait une façon économique d’améliorer le transport en commun pour les résidents de Mascouche et Repentigny.

