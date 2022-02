Un power trip inadmissible

Que fait donc la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans l’univers du développement urbain ? Qui sont ces dirigeants qui prétendent avoir la compétence nécessaire pour choisir le mode de transport par lequel on permettra le développement de l’est de Montréal ? Quelle mouche les a piqués pour qu’ils se découvrent une vocation d’urbanistes ?

Leur arrogance qui leur permet d’affirmer : « c’est à prendre ou à laisser » lorsqu’on ose remettre en question le trajet du futur REM de l’Est me fait penser à ces vendeurs de voitures d’occasion qui croient vous impressionner en vous faisant une offre impossible à refuser. Le gouvernement Legault semble avoir perdu le contrôle sur cette institution qui, ne sachant plus quoi faire de NOTRE argent, décide de faire autre chose que de bien gérer les milliards que les citoyens ont déposés dans ses coffres depuis plus d’un demi-siècle.

Lorsque le projet de métro était dans les cartons de l’administration Drapeau à la fin des années 1950, il a fallu un Lucien Saulnier, président du Comité exécutif, pour ramener Drapeau sur et sous terre, car le maire rêvait d’un réseau de monorail pour améliorer le transport en commun de sa ville. Où est donc le « Lucien Saulnier » du gouvernement Legault pour expliquer aux dirigeants de la CDPQ qu’ils ne sont pas élus et que ce sont les dirigeants politiques du Québec et de la Ville de Montréal qui ont le mandat de prendre les meilleures décisions possibles pour améliorer la qualité de vie des citoyens de l’est de Montréal ?

À titre de citoyen, je m’attends à ce que les décisions prises pour le développement de ma ville reposent entre les mains de femmes et d’hommes élus, et non entre les mains froides de comptables et d’administrateurs qui ont perdu le respect de ceux et celles dont ils doivent simplement gérer l’argent de leurs dépôts et non décider du mode de vie qui devrait leur convenir.