Dawson discriminé?

Il fallait s’y attendre : voilà que la direction du collège Dawson crie à la « discrimination » devant la volte-face du gouvernement Legault, qui a décidé d’annuler la subvention de 189 millions de dollars qui aurait servi à agrandir cet établissement déjà énorme, le plus gros du Québec.

La discrimination est un traitement qui viole un droit reconnu par les chartes des droits et libertés. Existe-t-il, au Québec, un droit de bénéficier d’un enseignement supérieur financé par les fonds publics en anglais ? Non. Ce droit existe aux niveaux primaire et secondaire pour ceux dont l’anglais est la langue maternelle, mais il n’existe pour personne — pas même les anglophones — aux niveaux supérieurs. Le Québec, bien sûr, finance avec libéralité un vaste réseau de cégeps et d’universités anglais, parce que collectivement nous voulons que les anglophones puissent étudier dans leur langue. Mais les cégeps anglais sont devenus des machines à angliciser les francophones et les allophones, qui y sont majoritaires depuis des années. N’en déplaise à la directrice de Dawson, la preuve de cela est faite depuis longtemps. 85 % des étudiants de Dawson, par exemple, iront à l’université anglaise, et la majorité d’entre eux se destinent au travail en anglais.

Le gouvernement a décidé de ne pas en rajouter, à cette dynamique linguistique néfaste au français. Or, cette décision ne touche à aucun droit. Les cégeps anglophones sont totalement disproportionnés par rapport au poids démographique des anglophones : à Montréal, par exemple, 52 % des diplômes au pré-universitaire sont remis en anglais, alors que les anglophones ne constituent que 17,5 % de sa population. Aucun droit reconnu au Canada ou au Québec n’impose, ni même ne justifie, cet état de fait. Il est en contradiction totale avec l’esprit des politiques linguistiques de l’État québécois.

Parce que nous avons laissé la situation pourrir, le retour à la cohérence apparaît discriminatoire à ceux à qui elle profitait. Mais ils ont tort, tout simplement.